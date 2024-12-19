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Yapay Zeka Emlak Sektörünü Dönüştürecek

Yapay Zeka Emlak Sektörünü Dönüştürecek
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Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, yapay zekanın emlak sektörüne yön vereceğini ve 3 boyutlu ev modellerinin dijital ortamda incelenebileceğini ifade etti. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, ev alım-satım süreçlerinin daha verimli hale geleceği öngörülüyor.

Yapay zekanın gelecekte emlak sektörüne yön vermesini beklediklerini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, özel teknolojiler ile tasarlanacak 3 boyutlu ev modellerini dijital ortamdan incelemenin mümkün olabileceğini ifade etti.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birçok sektörde yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'deki çeşitli sektörlerde de bu yönde önemli çalışmalar başlatılırken, geçtiğimiz günlerde yapay zeka destekli bir arazi fonu geliştirildi. Arazi geliştirme alanında değerleme hizmeti için kullanılan yapay zeka hakkında konuşan Gayrimenkul Şule Alp Duman, bu tür teknolojik gelişmelerin önümüzdeki günlerde emlak sektörüne de yön vermesini beklediklerini belirtti. Yapay zeka desteği ile zamandan tasarruf edilerek 3 boyutlu ev modelleri tasarlanabileceğini dile getiren Duman, vatandaşların kiralayacakları veya satın alacakları evleri gitmeden görmelerinin gelecekte mümkün olabileceğini söyledi.

"İyice yayılmaya başlayan yapay zeka elbet bir gün emlak sektöründe de kullanılacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Geçtiğimiz günlerde farklı bir girişime imza atılarak, yapay zeka destekli arazi fonu hayata geçirildi. Bu fondaki yapay zekanın arazi geliştirme alanında değerleme hizmeti için kullanıldığı açıklandı. Arsalar için yapay zekaya dayalı sistemle çalışılması bizim için de önemli bir gelişme. Hepimiz biliyoruz ki, teknoloji her geçen gün gelişiyor. İyice yayılmaya başlayan yapay zeka elbet bir gün emlak sektöründe de kullanılacak. Şu anda bu tür bir proje gündemde değil ancak gelecekte yapay zekanın bizim sektörümüzde yaygınlaşmasını bekliyoruz. Peki emlakçılar olarak biz yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Bildiğiniz üzere vatandaş kiralayacağı ve satın alacağı evi gidip görmek istiyor. Ev alacak vatandaşların merak ettiği tüm daireleri tek tek incelemesi bazen uzun zaman alabiliyor. Bu noktada, yapay zeka desteğiyle 3 boyutlu ev modelleri tasarlamak mümkün olabilir. Vatandaşın görüntüleyebileceği şekilde dijital ortama yansıtılacak bu modeller hem müşterilere hem de bize büyük kolaylık sağlayabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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