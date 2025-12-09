Haberler

Dijital dolandırıcılıkta yeni dönem: Sesi bile saniyeler içinde klonluyorlar

Güncelleme:
Türkiye'de dijital dolandırıcılık yöntemleri, yapay zeka teknolojileriyle tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Dolandırıcılar, ses klonlama yöntemiyle tanıdık kişilerin sesini taklit ederek vatandaşları tuzağa düşürmekte ve yüksek maddi kayıplara yol açmaktadır.

Türkiye'de dijital dolandırıcılık yöntemleri yapay zeka teknolojileriyle birlikte tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Banka görevlisi, polis veya savcı kılığına giren dolandırıcılar, ses klonlama yöntemiyle tuzağa düşürdükleri vatandaşlara milyonlarca liralık mağduriyet yaşatabiliyor.

Türkiye'de son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakaları, yapay zeka destekli yöntemlerle yeni bir boyut kazandı. Özellikle banka müşteri temsilcisi, polis, savcı veya kurum görevlisi kılığına girilerek gerçekleştirilen ses klonlama dolandırıcılıkları, vatandaşları mağdur ediyor. Yapay zeka teknolojisiyle tanıdık bir kişinin sesinin saniyeler içinde taklit edilebilmesi, dolandırıcıların işini kolaylaştırırken mağduriyetleri de artırıyor. Arayan kişinin sesine güvenerek işlem yapan vatandaşlar, kısa sürede yüksek maddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de hukuken 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' neticesinde değerlendirilen bu yöntemler, Türk Ceza Kanunu bakımından ağır yaptırımlar içeriyor. Ancak suçun teknolojik boyutu, mağdurların kısa sürede tepki verme şansını azaltmakla beraber maddi kayıpların büyümesine de sebep oluyor.

"Vatandaşların en çok yaptığı hataların başında paniğe kapılmak geliyor"

Son dönemde bahse konu olaylara ilişkin artan başvurulara dikkat çeken Avukat Burak Evci, "Yapay zeka ile üretilen ses ve görüntülerin kullanıldığı dolandırıcılık vakaları, toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın, kendilerini arayan kişinin sesine güvenerek işlem yapması artık büyük risk taşımaktadır. Bu nedenle hiçbir kamu görevlisinin telefonda para talep etmeyeceği ve banka işlemi yaptırmayacağı unutulmamalıdır. Mağduriyet yaşanması halinde vakit kaybetmeden savcılığa başvurulması gerekmektedir. Vatandaşların en çok yaptığı hataların başında hızlı karar vermek, teyit almamak ve paniğe kapılmak gelmektedir. Yapay zeka ile üretilen seslerin ayırt edilmesinin güçleşmesi, dolandırıcıların işini kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple gelen her çağrının kurum numaralarıyla karşılaştırılması, geri arama yapılması ve doğrulama istenmesi büyük önem taşımaktadır. Dijital güvenlik uzmanları, Türkiye'de yapay zeka ile işlenen siber suçların kısa sürede daha da yaygınlaşabileceğini belirtmektedir. Bu sebeple hem vatandaşların bilinçlenmesi hem de ilgili kurumların teknik takip süreçlerini güçlendirmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır" dedi. - İSTANBUL

