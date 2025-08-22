Yangın Mağdurlarına 2 Milyon Lira Yardım

Yangın Mağdurlarına 2 Milyon Lira Yardım
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası Bilecik'in Osmaneli ilçesine 2 milyon lira kaynak aktarıldı. Yangından etkilenen hanelere acil yardım ödemeleri başladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi arasında 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyü de etkisi altına alan orman yangını ardından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesine 2 milyon lira kaynak aktarımı sağlandı.

Yangından doğrudan etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kurumları hızla harekete geçti. Yangından etkilenen köylerde yaşayan vatandaşların temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Osmaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kaynak talebinde bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Osmaneli ilçesine 2 milyon TL kaynak aktarımı sağlandı. Osmaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yardım süreci köy muhtarlıkları ve sosyal inceleme görevlileri ile birlikte yürütüldü. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, yangından etkilenen 7 köyde fiilen ikamet ettiği tespit edilen tüm hanelere eşit miktarda acil yardım ödemesi gerçekleştirildi. Ödemeler doğrudan vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. - BİLECİK

