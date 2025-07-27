Yalova'lı Tek Teker Elektrikli Araç Kullanıcısı Bingöl'de Atlıyla Yarıştı

Yalova'lı Tek Teker Elektrikli Araç Kullanıcısı Bingöl'de Atlıyla Yarıştı
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Yalova'da yaşayan tek teker elektrikli araç kullanıcısı Resul Bağcı, Bingöl'de karşılaştığı bir atlıyla yaptığı yarışı kazanarak hızını kanıtladı. Yarış esnasında yaşanan anlar ise Bağcı'nın kameralarıyla kaydedildi.

Yalova'da yaşayan tek teker elektrikli araç kullanıcısı Resul Bağcı, gezmek için gittiği Bingöl'de karşılaştığı atlıyla yarışa tutuştu. 100 kilometreye kadar hızlanabilen tek teker sürücüsü yarışın kazananı oldu.

Yalova'da tek teker aracıyla şehir dışı yolculuklarıyla bilinen Resul Bağcı, gezmek için gittiği Bingöl yaylalarında tek teker aracıyla doğanın tadını çıkardı. Bu sırada atlı bir gençle karşılaşan Bağcı, yarış teklifini geri çevirmedi. İlk kez tek teker aracı gören genç ile Resul Bağcı'nın yarışı nefesleri kesti. Atlı gence bir süre sonra fark atan Bağcı, yarışın kazananı oldu. O anlar ise Bağcı'nın kamerasıyla anbean kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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