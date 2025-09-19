Yalova'da Sportif Balıkçılık Festivali Düzenlendi

Yalova'da sportif balıkçı Selçuk Koşar, Ege Denizi'nde avladığı orkinosları bu yıl ikincisini düzenlendiği festivalle öğrencilere ikram etti.

Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan sportif balıkçılık yapan Selçuk Koşar, bu yıl Ege Denizi'nde avladığı satışı yasak olan orkinosları Doğa Sporları ve Sportif Balıkçılık Festivali'nde çocuklara ikram etti. Çiftlikköy sahilinde gerçekleşen etkinlikte Selçuk Koşar, katılım sağlayan kurum ve kişilere teşekkür plaketi verdi. Selçuk Koşar, yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz mavi yüzgeçli orkinos festivali yaptık. Bunu sportif şekilde avladık ve çocuklarımızla bugün paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Buradaki amacımız çocuklara denizi, balığı ve deniz ürünlerini sevdirmek. Şu ana kadar 6 bin civarında ekmek dağıttık çocuklarımıza ve halkımıza. Halen balığımız da var. İlerleyen yıllarda biraz daha büyütebiliriz. Çok fazla talep var çocuklardan. Çocuklar bana çok yazıyor 'Abi balık' diye. İmkanımız olduğu sürece her sene bunu yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Aynı zamanda zıpkınla 11 kilo 400 gram levrek avlayarak dünya rekortmenliği unvanını taşıyan Koşar, "Bazı balıklarda GPS cihazı var. Yakaladığım bir balıkta çıktı. Bu balık Amerika'dan gelmişti. Çok değerli balıklar. Bu yüzden takip ediliyor. Göç yolları çok uzun. Amerika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Amerika'ya gidiyor. O yüzden dünyanın en değerli balığı" ifadesini kullandı.

Programa Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı. - YALOVA