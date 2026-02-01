Haberler

Bayındır Nergis Festivali ziyaretçi akınına uğradı

Bayındır Nergis Festivali ziyaretçi akınına uğradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımla yapıldı. Festivalin iptal edilen etkinliklerine rağmen, üretici stantları ziyaretçilerin ilgisini topladı ve bölge üreticilerine ekonomik katkı sağladı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle konser ve bazı etkinlikler iptal edilmesine rağmen, festival alanında kurulan üretici stantları çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Nergis ve kuru çiçek başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yağışlı havaya rağmen festivale katılımın yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, ziyaretçiler de festival alanında keyifli vakit geçirdi. Hava şartları nedeniyle konser ve sahne etkinlikleri iptal edilse de festival, samimi atmosferi ve ziyaretçi ilgisiyle eğlenceli anlara sahne oldu. Festival, bölge üreticilerine ekonomik katkı sağlarken, Bayındır'ın nergis ve kuru çiçek üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı