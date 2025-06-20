Vezirköprü Çiftçilerinden Sulama Birliği'ne Şikayet

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçiler, sulama ücretlerinin haksız kesildiğini iddia ederek kaymakamlık ve savcılığa başvurdu. Çiftçiler, nem tespit cihazlarıyla yaptıkları incelemelerde sulama yapılmamasına rağmen ücretlerin kesilmesi konusunda mağdur olduklarını belirtti.

Çiftçiler, Vezirköprü Sulama Birliği'nden şikayetçi

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bazı çiftçiler, Vezirköprü Sulama Birliği'nin uydu üzerinden yapılan nem tespitlerine dayanarak sulama yapılmadığı halde ücret kesilmesinden şikayetçi olduklarını belirterek kaymakamlık ve savcılığa başvurdu.

Mahmatlı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali Kaya, 2023 ve 2024 yıllarında hiçbir sulama talebinde bulunmadıkları halde destekleme ödemelerinden para kesildiğini savunarak, "Bu sulama birliği çiftçinin 2024 kabusu oldu. Ellerinde bir cihaz varmış, uydudan arazide nem tespiti yapıyormuş. Eğer biz suladıysak, fıskiyeyi göstersin, boruyu göstersin. O fıskiyeden çıkan su 20 metre havaya fışkırıyor, görmemek mümkün değil. Buna rağmen bizim hesaplarımıza girip desteklemelerden para kestiler. Dört dilekçe verdim, bir tanesine bir buçuk ayda cevap geldi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Pancar ekmediğim halde param kesildi, pancar olmadığına dair resmi belgem var. Buna rağmen sadece 2 bin lirasını iade ettiler" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kaya ayrıca, Vezirköprü Sulama Birliği yöneticilerinin çiftçilerle görüşmediğini iddia ederek, "Çiftçinin temsilcisi olması gereken kurum, çiftçiye kapalı. Ben siyasetçilerle, savcıyla, kaymakamla görüştüm ama birliğin başındaki kişiyle görüşemedim" diye konuştu.

Yağanözü Mahallesi'nden çiftçi Ömür Şengül ise "7 bin 700 metrekare pancar ektim. Resmi kayıtlarla sabit. Ancak bana 25 bin 500 metrekarelik alan sulanmış gibi ücret çıkarıldı. Toplamda 45 bin 500 lira borç çıkarıldı. Bu da yetmezmiş gibi faize girdi. Mazot, gübre, destekleme farkları geldiğinde bu borç kesiliyor. Bu adaletsizliktir. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vezirköprü Sulama Birliği ise suçlamalara ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN KALYONCU - Yerel
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