Vav Otel Çalışanları, Maaşlarını Alamadıkları İçin Eylem Başlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Vav Otel'in çalışanları, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Otel çalışanlarının iş bırakması nedeniyle tüm odaları dolu olan otelin müşterilerinin mağdur olduğu belirtilirken, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kuşadası'nda 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan lüks Vav Otel'de çalışanlar, aylardır paralarının ödenmediği gerekçesiyle eylem başlattı. Yaklaşık 130 çalışanı olduğu belirtilen otelde başlayan eylem nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı. Otel yönetimi ekonomik darboğaz nedeniyle ücretleri ödeyemediklerini belirtirken, çalışanlar müşteri olmasına ve otelin para kazanmasına rağmen açıklamayı tatmin edici bulmadıklarını belirttiler.

Yaşanan gerginlik ve eylemler nedeniyle otele sevk edilen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışırken, eylemden dolayı oteldeki misafirlerin de mağdur olduğu belirtildi. - AYDIN