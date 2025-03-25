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VASKİ'den Yeni Su Tahsilat Veznesi Hizmete Girdi

VASKİ'den Yeni Su Tahsilat Veznesi Hizmete Girdi
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), içme suyu abonelerinin borç tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla İpekyolu ilçesinde yeni bir vezne açtı. Vezne, hafta içi belirli saatlerde hizmet verecek.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu abonelerinin su borcu tahsilatlarını daha rahat yapabilmeleri için çarşı merkezinde de yeni bir vezne açtı.

Vatandaşlara yönelik hizmet çalışmalarını sürdüren Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinde su tahsilat veznesi kurdu. Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kültür Sokak Kızılay Kan Merkezi bitişiğinde kurulan su tahsilat veznesi, hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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