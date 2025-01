Vanlılar Yaşam Koşullarını Değerlendirdi: "Fakiri Soyup Soğana Çevirdiler. Gelir ve Giderin Pek Bir Terazisi Yok, Birbirini Karşılamıyor"

Haber: İshak Kara

(VAN) - Ekonomik koşulları değerlendiren Vanlı vatandaş, "Birçok sektör zor günler geçiriyor. Gelir ve giderin pek bir terazisi yok, birbirini karşılamıyor. Vergilerde sıkıntı yaşıyoruz. Geçmişe göre fahiş fiyatlar mevcut yani normalde prosedürde kiralar yüzde 10- 20 ise bazı mülk sahipleri bunu yüzde 80- 90'a kadar da artırma peşinde" dedi.

Van'da yaşayan vatandaşlar, ekonomik koşulları, yaşam şartlarını ve maaşlarına gelen zamları değerlendirdi.

Emekli Mehmet Akçay: " Van'da ekonomik durum çok berbat, kazancımızda bol giderimiz de çok, burada haksız fiyat artışları almış başını gidiyor. Van halkı yazıktır onlara acımalarını istiyoruz. Devletin bu işe bir el atmalarını bekliyoruz. Biz emekliyiz her gün uğradığımız marketlerde değişik fiyatlar göre göre artık yılgınlık geldi, bıktık buna bir dur demeleri gerekir. Her gün fiyat değişmez ki ne oluyor anlayamıyorum. Erdoğan her sene bir şeyler diyor. Ama hep ileriyi gösteriyor. Bugüne baktığı yok. 25'te şöyle olacak dedi bir şey olmadı. 53-54'te bir şey olacak dedi yine bir şey olmadı. Aile yılı da olsa Emekli yılı da bir şey fark etmez. Gününü gün ediyor. Onun için hiçbir sorun yok. Ama bizler için gel düşün. 365 gün onları sayıklaya sayıklaya hiçbir şey olmayacağını bile bile yaşıyoruz.

"20 senedir bir şey yapmadı"

20 senedir bir şey yapmadı. 25 sene daha uğraşsa yine bir şey yapmayacak çünkü Maliye Bakanı'nın açıkladığı gibi zenginlere çalışan bir parti, cumhurbaşkanı ve bakan var, fakirleri soyup soğana çevirdiler. Zenginlere veryansın ediyorlar rahat hoş ceplerine bakıp köşkte villalarda. 25 yıl devlete memurluk yaptım. 17- 18 bin lira maaş alarak geçinmek zorunda kaldım. Bize yüzde 11,54 verdi gel bunu gelen bütün zamlarla karşılaştır bakalım. Bazı imkanlar da vermiş 65 yaş üstü ulaşım ücretsiz ancak bu sadece ağzı tatlandıran, bal tutan balı yalar ya biz parmağımızı yalıyoruz."

" Geçinemiyoruz, ekonomi anamızı ağlattı."

" Ekonomi zor bu gidişle düzeleceğini düşünmüyorum. Allah yardımcımız olsun."

" Van'da iş yok güç yok üzerine birde kış geldi geçinemiyoruz. Millet mağdur. Bu durumla ilgili ne düşünebilirim ki kafasını kaldıran gidiyor. Garibanlar da altta kalıyor."

"Tüketimle sağlıklı bir ekonomi zor"

Haydar Erdinler: "Türkiye-İran ilişkileri iyi olduğu sürece Van'da bir hareketlilik görünebilir ama bu Van'ı rahatlatacak bir pozisyon değildir. Van'ı rahatlatacak pozisyon burada üretimin olması gerekiyor. Van'a baktığımızda ekonomisi tüketime yönelik iş yerlerinin olduğunu görüyoruz. Tüketimle sağlıklı bir ekonomi olacağını düşünmüyorum. Mutlaka üretim şart bu ülke içinde geçerlidir. Ülkede üretim, ihracat varsa ülkede bir gelişme olur. Maalesef ülkede ihracat ve üretim olmadığı için ülke ciddi sıkıntıları içine girdi.

Emekliyiz geçinme konusuna gelince bu alınan maaşla kesinlikle geçinmek mümkün değildir. Emeklilerde diğer alanlarda olduğu gibi emeklileri de parçalamış durumdalar. İşte SSK, Bağ- Kur ve emekli sandığına bağlı emekliler vardı. Bunları SGK bünyesinde birleştirdiler. Oysa orda bütün emeklilere yapılan bugün emeklilerin karşılaştığı sorunların başlangıcıydı. Burada daha önce 657 özellikle emekli sandığına bağlı olan emekliler, son zamanda ciddi şekilde mağdur edildi. Çünkü emekli sandığına bağlı olan emekliler belli bir hizmet sonrası emekli olan kişilerdi. Emekli sandığına bağlı olan kişilere baktığımızda şu anda gelinen noktada kesinlikle asgari ücretle sonuçta bütün emeklileri asgari ücret seviyesine getiren bir durum söz konusudur.

"Emekliye TEFE TÜFE, kendilerine gelince açık büfe"

Emekliler devlete yük değildir. Emekliler daha önce çalışırken, çalışma süresince emeklilerden peşin alınan bir para ve bu parayla hukuksal anlamda onlara verilen bir haktır. Bu haklar son zamanlarda emeklilerin elinden alınmış ve emekliler mağdur edilmiş durumdadır. Emekliler çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Genel politikaya baktığımızda emeklinin son dönemde dilinden düşmeyen bir şey var; emekliye TEFE TÜFE, kendilerine gelince açık büfe."

"Gelir ve giderin pek bir terazisi yok"

Güzellik uzmanı Berdil Açar: "Şu an Türkiye'de ekonominin genel olarak büyük bir sorun olduğu dönemdeyiz. Piyasa olarak sektör olarak daha öncesinde piyasalarda ekonomide farkındalıklar oluşuyordu ama yeni dönemde ekonomi için piyasa ve sektörün önemi kalmadı. Birçok sektör zor günler geçiriyor. Gelir ve giderin pek bir terazisi yok. Birbirini karşılamıyor. Bu şekilde gelirlerimiz az, giderlerimiz cok oluyor. Vergilerde sıkıntı yaşıyoruz. Geçmişe göre fahiş fiyatlar mevcut yani normalde prosedürde kiralar yüzde 10- 20 ise bazı mülk sahipleri bunu yüzde 80-90'a kadar da artırma peşinde. Esnafa insanların destek olması gereken yerde tam tersi desteği göremiyoruz. Bu Van'a has bir durum da değil. Asgari zaten yetmiyor. Enflasyon zaten değişmiyor. Asgari ücretin 2 bin 800 olduğu dönemlerde esnaf ve insanlar daha rahattı. Birikim yapabiliyorduk şu an asgari 50- 60 bin bile olabilir. Önemli olan enflasyonun biraz daha sabit kalıp daha çok giderlerin azalması yönünde olması gerektiğine inanıyorum."

"Mevcut haliyle sistem değişmeden düzelmez"

Kader Köseoğlu: "Asgari ücretin 22 bin 104 TL olması içler acısı, bazı evlerde 6-7 kişi yaşıyor. Asgari ücret ile geçinmek zorunda olan aile bireyleri var. Kiralar o miktarda zaten, kira 20 bin aldıkları maaş 22 bin açıklanacak bir şey değildir. Ben bir düzelme de beklemiyorum. Mevcut haliyle bütün sistemin değişmesi gerekiyor. Düzelmesi için Para biriminden bir tane sıfır düşürülmesi gerekiyor."

"Van'da günü birlik olarak çalışan 80- 90 kişiyiz. İş yok, güç yok, iki aydır işe gidemedik, buradaki arkadaşlar hep mağdur durumdayız. Zor geçim yok, iş yoksa geçim nasıl olacak. 3 tane öğrencim var. Buradaki arkadaşlarda zaten çalışmıyor. Millet perişandır. Biz günübirlik çalışanlar bazıları bir bazıları iki aydır işe gitmemiştir."