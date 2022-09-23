Van yerel haberi | Van'da CHP Heyetinin Ziyaret Ettiği Mahalle, 15 Yıl Sonra Suya Kavuştu

Van yerel haberi... Van'ın Edremit ilçesinde 15 yıldır içme suyu şebekesi bulunmayan Süphan ve Yeni Mahalle'de incelemeler yapan CHP heyetinin çağrısının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Yeni Mahalle’de içme suyu şebekesi çalışması başlattı. Mahalle sakini Emin Şipal, "CHP buraya gelmiş, bize su getirmiş, Allah razı olsun. 15 yıldır burada yaşıyoruz, suyumuz yoktu. CHP olmasaydı bizim suyumuz hiç yoktu zaten, teşekkürler" dedi.

İSHAK KARA

Van'ın Edremit ilçesinde 15 yıldır içme suyu şebekesi bulunmayan Süphan ve Yeni Mahalle'de incelemeler yapan CHP heyetinin çağrısının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Yeni Mahalle'de içme suyu şebekesi çalışması başlattı. Mahalle sakini Emin Şipal, "CHP buraya gelmiş, bize su getirmiş, Allah razı olsun. 15 yıldır burada yaşıyoruz, suyumuz yoktu. CHP olmasaydı bizim suyumuz hiç yoktu zaten, teşekkürler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Cihangir İslam ile PM üyeleri, geçen hafta bir dizi ziyaret için Van ve Hakkari'ye gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nden oluşan bir ekip, Edremit ilçesine bağlı Süphan ve Yeni Mahalle'de tarihi Şamran Kanalı'nın olduğu bölgede incelemelerde bulunmuş ve burada yaşanan su sorunu için yetkililere çağrı yapılmıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı VASKİ ekipleri, bu çağrının ardından Yeni Mahalle'de içme suyu şebekesi çalışması başlattı.

"İKTİDARIN ÇALIŞMASINA YOL AÇACAĞIZ"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve partililer, yapılan çalışmaları yerinde görmek için bugün mahalleye geldi. Bedirhanoğlu, CHP'nin ana muhalefet görevini her koşulda ve şartta yerine getirmek için çalıştığını belirterek, "CHP heyeti olarak, vatandaşın tüm sorunlarına talibiz, bu sorunların çözülmesi için ana muhalefet görevimizi her koşulda arkadaşlarımızla beraber yerine getireceğiz. Sorunları Meclis'e, kamuoyu gündemine taşıyacağız. Görevimiz gereği de iktidarın çalışmasına yol açacağız" dedi.

"ÇÖZÜM SAHADA"

CHP Edremit Kadın Kolları Başkanı Perihan Günay ise "Edremit'in çoğu mahallesinde su sorunun olduğunu söyleyebilirim. Bu sıkıntıları çözmek için halkla birebir diyalog, çözüm sahada diyoruz. Teker teker kapıları çalışıyoruz. Bu sorunları önceden de biliyorduk, İstanbul Milletvekilimiz Mahmut Tanal Bey, sağ olsun buraya geldi. Ertesi gün borular döşendi, çalışmalar yapıldı, bu da bizi sevindirdi. Biz, sadece halkın yanında olmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR SUYUMUZ GELDİ"

Mahalle sakini Perihan Sayyiğit de "Biz, 8 yıldır bu mahallede yaşıyoruz. Yolumuz, suyumuz yoktu. Allah sizden ve onlardan razı olsun, suyumuz geldi. CHP milletvekili, mahalle ziyaretinde bize de geldiler. Mahalledeki kadın, çocukların sorunlarını not ettiler. Biz de anlattık, 'Suyumuz, doğal gazımız ve servisimiz yok' dedik. Çok şükür suyumuz geldi. Tankerle su ihtiyacımızı gideriyorduk, emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Emin Şipal ise "CHP buraya gelmiş, bize su getirmiş, Allah razı olsun. 15 yıldır burada yaşıyoruz, suyumuz yoktu. CHP olmasaydı bizim suyumuz hiç yoktu zaten, teşekkürler" diye konuştu.