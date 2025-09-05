Van TSO, Irak Kürdistan Heyetini Ağırladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Soran Valisi Halgord Şeyh Necib ve beraberindeki heyet; Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Vali Halgord Şeyh Necib ve beraberindeki Vali Yardımcısı Hakim Teli, Mergasor Kaymakamı Gafor Ahmet, Çoman Kaymakamı Ahmet Barzan, Serzer Gümrük Müdürü Ezzettin Reit, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Reit Harki ve kamu kurum temsilcileri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu ve Genel Sekreteri Cengiz Aras tarafından ağırlandı. Yapılan görüşmede; iki ülkenin ticari ilişkileri ve turizm amaçlı geliş-gidişlerinin artırılması, Üzümlü ve Serzer Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için iki ülke hükümetlerine yapılacak girişimler ile Van ve Soran arasında yapılacak iş birliği konuları istişare edildi.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, "Akrabalık bağlarımızın olduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile bu bağlarımızı güçlendirmeli ve daha çok gidiş-gelişler yapmalıyız. Van TSO olarak daha önce 4 kez Duhok, Erbil ve Süleymaniye'ye gittik. Bizim için önemli bir pazar olan Irak Kürdistan Bölge Yönetimi şehri Erbil'de Van Tanıtım Gecesi düzenledik. Bundan sonraki süreçte de gidişlerimiz devam edecek. Valimizin daveti üzerine Soran'a da inşallah yakın zaman bir ziyaretimiz olacak. İlimiz ile Soran arasındaki bağların güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve iş birliklerinin yapılması, iki ülke ilişkilerine olumlu yönde katkı sunacaktır" dedi.

Çeliktaş, Üzümlü ve Sınırlı Sınır Kapıları'nın modernizasyonu için girişimlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Görüşme hediye takdimiyle son buldu. - VAN