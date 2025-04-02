Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

Dev derbide ortalık fena karıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor

VAR'da dakikalarca incelendi! Herkes bu golü tartışıyor

Van'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Coşkulu Fener Alayı Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşü, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte genç sporcular omuz omuza yürüdü ve dev Türk bayrağı açıldı.

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

VAN - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Van İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen fener alayı, coşkulu bir atmosferde yapıldı. Kent Park'tan başlayarak İki Nisan Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşe, çok sayıda vatandaş ellerinde meşalelerle katıldı. Genç sporcuların omuz omuza yürüdüğü etkinlikte, açılan dev Türk bayrağı yürüyüşe anlam kattı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'in yanı sıra şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın Kurtuluş Yıl Dönümünde Coşkulu Fener Alayı Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.