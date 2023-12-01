Van'daki camilerde Filistin için dua edildi

Van genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi İsrail'in saldırısı altında olan Filistin halkı için dua edildi.

Van genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi İsrail'in saldırısı altında olan Filistin halkı için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı duyurunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'daki camilerde de dualar okundu. Cuma namazı öncesi Van Üniversite Camii'nde başta Filistin olmak üzere zulüm gören Suriye, Doğu Türkistan ve Myanmar gibi İslam ülkeleri için de dua edildi.

Cami imam hatibi dua sonrası okuduğu hutbede ise hak ve hukuk tanımayan vicdan yoksunu Siyonist zalimlerin kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden Filistinlilere topyekun bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu zulme engel olmak; din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığın ortak görevidir. Allah başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumları zafere ulaştırsın" dedi. - VAN