Van'da Besiciler Zor Günler Geçiriyor: "Zor Şartlar Altında Hayvancılık Yapıyoruz. İki Çift Hayvan Bir Ton Saman Etmiyor"

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçılar mahallesindeki besiciler, yüksek maliyetler ve düşük hayvan alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Üreticiler, devlet desteği talep ediyor ve bu şartlar altında faaliyetlerine devam edemeyeceklerini belirtiyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'a 130, Bahçesaray ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kaşıkçılar mahallesi Aras mezrası bulunan 20 haneli köyde yaşayan besiciler artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtiyor. Üretici Fatih Hazır, "Bizim de bir iki yılımız kaldı herhalde. Bir iki yıl sonra işi bırakmak zorunda kalacağız. Hayvanlar aç, besleyemiyoruz. Saman, arpa pahalı ondan dolayı besleyemiyoruz. Samanın tonu 20 bin olmuş. Hayvanın çiftini satışa çıkardığımızda ise 17- 18 bine satamazsınız. Yani iki çift hayvan bir ton saman etmiyor" dedi.

Van Bahçesaray'da 20 haneli köyde yaşayan besiciler böyle devam etmesi durumunda işi bırakacaklarını söyledi. Üreticiler devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Aras mezrasında besicilik yapan Senan Hazır, "Zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz. Yani dedemizin, babamızın yaptığı mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama arpa ile saman çok pahalı, böyle devam ederse bu süreçten sonra bizde bırakmayı düşünüyoruz. Bir de her şey günden güne pahalı olduktan sonra biz nasıl devam ettireceğiz" dedi.

12 yıldır bu işi yaptığın söyleyen Fatih Hazır ise, "Mesleğin son veliahtlarıyız. Bizimde bir iki yılımız kaldı herhalde. Bir iki yıl sonra kesmek işi bırakmak zorunda kalacağız. Siz de görüyorsunuz, hayvanlar aç, besleyemiyoruz. Saman, arpa pahalı ondan dolayı besleyemiyoruz. Samanın tonu 20 bin olmuş. Hayvanın çiftini satışa çıkardığımızda ise 17- 18 bine satamazsınız. Yani iki çift hayvan bir ton saman etmiyor" diye konuştu.

"Artan maliyetlerle baş edemiyoruz her geçen sene daha kötüye gidiyor"

Arafat Hazır ise şunları söyledi:

"Geçen sene piyasa normaldi bu sene daha da düşmüş. Artan maliyetlerle başa çıkamıyoruz. Saman, arpa almış başını gidiyor çok pahalı, ben bu işin ticaretini yapıyorum. 3 ay önce küçükbaş hayvan aldım 3 aydır besliyorum. 3 ay önce hayvanın çiftini 20 bin liraya aldım. İlçeden gelen tüccarlar çiftini benden 12-13 bin liraya alacaklarını söylüyor. Böyle devam ederse bu işi bırakacağım. Ne yaparsam yapayım yine zarar ediyorum. Geçen sene 50 koyunumuz vardı bu sene 40'a düştü, hepsi zarar başka bir şey değil. Devlet yetkililerinden bize bir çare bulsunlar destek versinler. Böyle devam ederse hayvancılığı bırakacağız. Bir haftadır yolumuz kapalı kimse bizi sormuyor. Dağ başındayız yollarımız kapalı, ulaşım sıfır, gelen giden yok, elektrik yok, bize bakan yok."

"6 ay Allah'a, 6 ay Van'a bağlıyız"

İzzet Hazır, "Valla ne yapalım 6 ay Allah'a 6 ayda Van'a bağlıyız. Maalesef hayat şartları zor. 2025 yılı zor geçti. 2026 daha zor gözüküyor. 2026'da beklentiniz nedir? Valla hiçbir beklentim yok. Görüyorsunuz sadece, Allah halimizi biliyor. Başka kimse de bilmiyor. Hayvancılıkla uğraşıyorum" diye konuştu.

Cebrail Hazır ise, "Yol kapalı olduğu için hayvanlarımızın hastalıktan dolayı kendi imkanlarımızla kestik. Yol yok elektrik yok, mağduruz. yetkililerden yardım istiyoruz. Yolumuz yok bütün imkanlarımız kısıtlı, 3 gündür elektriklerimiz yok, yol kapalı olduğu için hayvanımızı veterinere götüremedik mecburen kestik, köylüler bütün samanı otu elle çekiyor. Mağduruz birileri bizimle ilgilensin artık. Hayvanımıza arpa, ot, saman getiremiyoruz. Yetkililer bizi de görüp mağduriyetimizi gidersinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
