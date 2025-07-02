Van'da Lületaşı Fuarı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Van'da Lületaşı Fuarı Ziyaretçileri Ağırlıyor
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Van'da düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun lületaşı standıyla dikkat çekiyor. Hükümlülerin el emeği ürünleri, estetik ve zarif tasarımlarıyla beğeni topluyor.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, birbirinden özel ürünlerle ziyaretçileri ağırlıyor. Fuarda, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan lületaşı standı ilgi odağı oldu.

Türkiye'de sadece Eskişehir'de çıkarılan ve "beyaz altın" olarak anılan lületaşı, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarında sanatseverlerle buluştu. Cezaevinde mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında lületaşı işlemeciliği eğitimi alan hükümlülerin el emeği göz nuru ürünleri, hem zarafetiyle hem de estetik dokusuyla büyük beğeni topladı.

Yerin yaklaşık 300 metre altından çıkarılan lületaşı, doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Hafif, gözenekli ve beyaz tonlarındaki yapısıyla zarif süs eşyalarına dönüşen bu değerli taş, aynı zamanda sanata dönüşme serüveninin güzel bir örneğini yansıtıyor. Her biri titizlikle işlenmiş pipo, tespih, süs objeleri ve takılar, fuarda ziyaretçilerin ilgisini çekerken, el sanatlarının toplumla buluştuğu bu anlamlı organizasyon sosyal sorumluluk yönüyle de takdir topluyor. Yetkililer, lületaşı işlemeciliğinin hükümlülere hem bir meslek kazandırdığını hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduğunu belirttiler.

Fuar, el emeği ürünlerin topluma kazandırıldığı, sanata verilen değerin yansıtıldığı renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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