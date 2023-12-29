Van'da Ayakkabı Tamircisi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ayakkabı Veriyor

Van'da iki metrekarelik dükkanında yarım asırdır mesleğini zor şartlarda devam ettiren Muhittin Deniz, çöpe atılan ayakkabıları tamir ederek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Van'da yaklaşık 50 yıldır ayakkabı tamiri yapan Muhittin Deniz (65), bu şekilde 10 nüfuslu ailesinin geçimini sağlıyor. Bina sahibi tarafından kendisine verilen küçük dükkanda mesleğini sürdüren Deniz, eski yöntemlerle ayakkabı tamiratı yapıyor. Öncesinde işlerinin çok iyi olduğunu belirten Deniz, teknoloji dönemiyle birlikte üretilen ayakkabıların tamire uygun olmadığını ve yıprandığında atıldığını söylüyor. Son zamanda yıpranan ayakkabıları toplayıp tamir eden ayakkabı ustası Deniz, bu ayakkabıları ise ihtiyaç sahiplerine veriyor. Maddi durumu iyi olmayan Deniz, bu hareketiyle de gönüllere dokunuyor.

"Kullanılmayan ayakkabıları tekrar tamir ediyorum"

İHA muhabirine konuşan ayakkabı tamircisi Muhittin Deniz, 50 yıla aşkın bir süredir ayakkabı tamiri yaptığını belirtirdi. Daha önceleri kösele ayakkabıların yaygın olduğunu ve bu ayakkabıların yıprandığında tamir edebildiklerini ancak günümüzdeki fabrikasyon ayakkabıların tamir edilemediğini hatırlatan Deniz, "Şu an makine kullanmıyorum ve eski yöntemle dikiyorum. Tabii bu dikişler gözükmez. Dükkanımız biraz büyük olsaydı, dikiş makinesi bırakıp çalıştırırdık. Çöpe atılan ve kullanılmayan ayakkabıları da tekrar tamir ediyorum. Tamir ettiğimiz ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Hem iş de yok, bana da bir uğraş oluyor. Bunu Allah rızası için yapıyorum, ihtiyaç sahipleri değerlendirsin" dedi.

Eski işçiliğin kalmadığını ve ayakkabıların da artık uzun yıllar giyilmediğini dile getiren Deniz, yıpranmış ayakkabıların çöpe atılacağına kendisine getirilmesini istedi. Kendisinin de bu ayakkabıları tamir edip ihtiyaç sahiplerine vereceğini kaydetti. - VAN