Van'da Ramazan Pidesi Uygun Fiyata

İshak Kara

(VAN) - Van Lokantıcılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabrı Işık, "Türkiye genelinde 300 gram sade pide 30 liradan satılmaktadır. Biz ise 300 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesini 25 liradan satmaya karar verdik" dedi.

Işık, yaptığı açıklamada, artan giderler nedeniyle fırın esnafının ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı. Kentin ortalama gelir bakımından Türkiye'de son sıralarda yer aldığını ifade eden Işık, bu nedenle tüm ekonomik kararları bu gerçekleri göz önünde bulundurarak belirlediklerini belirtti.

Türkiye genelinde 300 gram sade pidenin 30 liradan satıldığına işaret eden Işık, "Biz ise 300 gram susamlı ve yumurtalı ramazan pidesini 25 liradan satmaya karar verdik" dedi.

Van'da ciddi et sıkıntısı bulunduğunu söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye geneline Mersin ve İskenderun limanlarından canlı hayvan dağıtımı yapılmasına rağmen Van'a şu ana kadar tek bir hayvan sevkiyatı yapılmamıştır. Valilik ve milletvekillerimizin bu konuda destek olmasını istiyoruz. Özellikle ramazan ayında vatandaşın ete ulaşabilmesi için büyükbaş hayvan ithalatının ilimize yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Lokantalar ve yemek fabrikaları da büyükbaş ete yöneldiği için büyükbaş hayvan sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır."

"Fırıncı esnafının dayanacak gücü kalmadı"

Maya fiyatı 600 liradan 1.100 liraya çıkmıştır. Mazot ve akaryakıt fiyatları ciddi şekilde artmıştır. Ambalaj malzemelerine yüzde 100'e varan zam gelirken; susam, işçilik ve poşet gibi giderlerde yüzde 30-40 artış yaşanmıştır. Fırıncı esnafının dayanacak gücü kalmamıştır. Bir torba unun nakliye maliyeti yaklaşık 60 lirayı bulmaktadır ve bu durum ister istemez ekmek fiyatlarına yansımaktadır. Kiralar da ciddi şekilde artmıştır. Girdi maliyetleri yüzde 100 artarken stopaj ve SGK ödemeleri de esnaf için büyük yük oluşturmaktadır. Buna rağmen ekmek satışını Türkiye ortalamasının altında fiyatlarla sürdürmeye çalışıyoruz.

Son dört yılda yaklaşık 600 esnaf iş yerini kapattı. Yerine yeni açılan işletmeler olsa da toplam esnaf sayısı yaklaşık 1.200 civarındadır ve şartlar giderek zorlaşmaktadır. Son bir ay içinde yaklaşık 30–40 esnaf, işletmesini devretmek istediğini belirterek çevresine haber vermiştir. Bu durum, esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluğun açık göstergesidir."

"Geçen yıl aldığımız un 700–800 lira civarındayken bugün 1.000-1.150 lira arasında"

Zafer Polat isimli üretici ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Girdi maliyetleri çok yükseldi. Asgari ücretin artması, maya, un, şeker, tuz ve su gibi tüm giderlerin yükselmesi nedeniyle bu artışları mecburen fiyatlara yansıtıyoruz. Çünkü yansıtmazsak biz de geçinemiyoruz. Buna rağmen büyük şehirlere kıyasla ekmeğimiz hala uygun fiyatta satılıyor. Pide fiyatları açısından da ülke genelinde en uygun illerden birinin Van olduğunu söyleyebilirim. Ramazan pidesi 30–35 lira civarında satılırken bizde 25 lira olacak. Aynı gramajdaki ürünü daha uygun fiyata sunuyoruz. Askıda ekmek uygulamasını yaklaşık 8 yıldır sürdürüyoruz. Normalde günlük ortalama 350–400 ekmek dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayında ise bu sayı iki katına çıkıyor ve yaklaşık 1.000 ekmek dağıtılıyor. Geçen yıl ramazanda aldığımız unun çuvalı 700–800 lira civarındayken bugün 1.000-1.150 lira arasında. Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da zaten ülke genelinde büyük bir sorun. Maya fiyatı geçen yıl 500 lirayken şu anda 1.000 liraya çıktı; yani yüzde 100 zam geldi."

Kaynak: ANKA