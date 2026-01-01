Van'da 1 Ocak doğum günü telaşı: Pastaneler için yılın en yoğun günü

Van'da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünen vatandaşların sayısının fazla olması, yeni yılın ilk gününde kent genelindeki pastanelerde yoğunluğa yol açtı.

Geçmiş yıllarda kayıt sistemlerindeki imkansızlıklar ve çeşitli nedenlerle özellikle 40-50 yaş aralığındaki birçok vatandaşın doğum tarihi nüfus kütüklerine 1 Ocak olarak işlendi. Bu durum, Van'da her yıl yılbaşıyla birlikte binlerce kişinin aynı gün doğum günü kutlamasına neden oluyor.

Nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olan vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem yeni yılı hem de doğum günlerini birlikte kutlarken, pastaneler artan pasta siparişlerini karşılayabilmek için tam kapasiteyle çalıştı. Özellikle aileler, arkadaş grupları ve iş yerlerinde yapılan toplu doğum günü kutlamaları, kentte zamanla bir gelenek haline geldi.

"Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor"

İHA muhabirine konuşan pastane personeli Sefer Ertoş, yılbaşı yoğunluğunu geride bıraktıklarını ancak 1 Ocak yoğunluğunun halen devam ettiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl 1 Ocak'ta ciddi bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Ertoş, "Bugün ağırlıklı olarak doğum günü pastaları ve kişiye özel pasta siparişleri alıyoruz. Yılın diğer günlerine kıyasla siparişlerimiz çok daha fazla oluyor. Bu yoğunluk akşam saatlerine kadar sürüyor. Bu durum eski yıllara dayanıyor. Nüfus memurları eskiden yılda bir kez köylere gelirdi ve birçok kişinin doğum gününü 1 Ocak olarak kaydederdi. Bizdeki yoğunluk batı illeriyle aynı değil. Onlarda sadece 31 Aralık yoğunluğu olurken, bizde iki gün üst üste yoğunluk yaşanıyor" dedi.

"Herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış"

Bölgede doğum günü yoğunluğunun her yıl tekrarlandığını belirten bir diğer pastane personeli İsmail Cengül ise "Bu durum tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıyor. Pasta siparişlerimiz bugün oldukça yoğun. Özellikle 45-50 yaş aralığındaki birçok kişinin doğum günü bugün" diye konuştu. - VAN