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Van Bahçesaray'da 300 milyon yumurta, 100 milyon yavru kapasiteli tesis inşa ediliyor

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Van Bahçesaray'da 300 milyon yumurta, 100 milyon yavru kapasiteli tesis inşa ediliyor
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yılda 300 milyon yumurta ve 100 milyon yavru balık üretim kapasiteli alabalık kuluçka ve yavru üretim merkezi inşaatı sürüyor. Van Valisi Ozan Balcı'nın incelediği tesis, Avrupa'nın sayılı merkezleri arasında yer alacak ve istihdama katkı sağlayacak.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yılda 300 milyon yumurta ve 100 milyon yavru balık üretim kapasitesine sahip olacak tesisin inşaatı devam ediyor.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Bahçesaray Kaymakamı Salih Kartal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte ilçede yeni kurulacak alabalık kuluçka ve yavru üretim merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Bahçesaray ilçesinde kurulacak ve Avrupa'nın sayılı merkezleri arasında yer alacak yatırımla su ürünleri yetiştiriciliğinde seçilmiş genetik materyal, damızlık sürülerin oluşturularak Türkiye'ye uyumlu genetik hatlar elde edilecektir. Tesis ayrıca yılda 300 milyon yumurta ve 100 milyon yavru üretim kapasitesine sahip olacak.

İstihdama büyük katkı sağlayacak proje ile Türkiye'de kalıcı bir damızlık ve genetik hat geliştirme kapasitesi oluşturulması da hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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