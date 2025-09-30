Valilerden Bölgesel Kalkınma Üzerine İş Birliği Görüşmeleri

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret ederek bölgesel kalkınma, iş birliği fırsatları ve sürdürülebilir projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Toplantısı için Karabük'e gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Hacıbektaşoğlu ve Arslan, daha sonra Vali Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel kalkınma, iş birliği imkanları ve sürdürülebilir projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - KARABÜK