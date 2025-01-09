Valiler Buluşması'nda önemli oturumlar gerçekleşti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valiler Buluşması programının ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve il valilerinin katılımıyla Gazi Meclisinde düzenlenen programa katıldı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı Valiler Toplantısı'nın ikinci günü dördüncü oturumunda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın moderatörlüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin valilerine hitap ettiler. - ERZİNCAN