Vali Yılmaz'dan esnafa ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, il merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Banka Caddesi üzerinde bulunan işletmelere konuk olan Vali Yılmaz, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ziyaretler esnasında vatandaşların hatırlarını soran ve onlarla bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, samimi bir ortamda diyalog kurdu. Kentte gerçekleştirilen bu tür buluşmalarla vatandaşın her zaman yanında olunduğu mesajını veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaretini esnafa işlerinde kolaylıklar dileyerek ve hayırlı, bereketli kazançlar temennisinde bulunarak sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı