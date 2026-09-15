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Vali Sözer, Ahilik Haftası heyetini kabul etti

Vali Sözer, Ahilik Haftası heyetini kabul etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Oda başkanları ve temsilcileri ile ilin ahisini makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Oda başkanları ve temsilcileri ile ilin ahisini makamında kabul etti.

Vali Sözer, kabulde Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerler ile esnaf ve sanatkarların kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahiliğin dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve güzel ahlak anlayışına dayandığını belirten Sözer, bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Esnaf ve sanatkarların 39. Ahilik Haftası'nı kutlayan Vali Sözer, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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