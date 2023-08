Vali Sonel'i duygulandıran vedalaşma

Son Valiler Kararnamesi'yle merkeze atanan eski Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlenen uğurlama programında gözyaşlarını tutamadı. Vali Sonel, yoğun kalabalığın katılımı ile düzenlenen uğurlama programında duygu dolu anlar yaşadı.

Son Valiler Kararnamesi ile merkeze atanan Vali Tuncay Sonel için yeni valilik hizmet binası önünde uğurlama programı düzenlendi. Tuncay Sonel'i uğurlamak isteyen vatandaşlar Ordu Valiliği önüne akın etti. Ordu protokolü de veda törenine katıldı.

"Önemli olan hoş bir seda bırakmak"

Uğurlama programında bazı vatandaş ve protokol mensupları ile vedalaştıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün birimleriyle, 19 ilçemizle, büyükşehrimizle, ilçelerimizle, milletvekillerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, STK'larımızla, basınımızla her bir Ordulu ferdimizle, birlik ve beraberlik içerisinde ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı, bu memleketimizin mavisiyle, yeşiliyle, misafirperver insanlarıyla güzel Ordumuzda bir istişare yapmaya çalıştık. Tabii önemli olan hoş bir seda bırakmak. Nerede olursak olalım bir kardeşiniz var. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü yetim öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize engeli olan vatandaşlarımıza, milletimizin ayrım yapmadan her bir ferine göstermeye gayret ettik. Milli takım ruhuyla, biz fikriyle Allah hepinizden razı olsun. Biz nerede olursak olalım mor beyazıyla, doğal güzellikleriyle, güzel Ordumuzun her daim yanında olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

"Bu bir ayrılık değil"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de yaptığı konuşmada, "Çok güzel hizmetleriniz oldu. Hep birlikte daha güzel hizmetleri gene yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Ordu halkı adına size teşekkür ediyoruz. Güzel izlenimler bıraktınız. İnşallah dediğim gibi bu bir ayrılık değil, size başarılar diliyorum. Sağ olun. Ailenize huzur içinde güzel günler diliyorum. Ordu her zaman sizin, yine bekliyoruz buraya" ifadelerine yer verdi.

Vali Sonel gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua yapıldı. Sonrasında protokol mensupları ve vatandaşlar ile vedalaşan Vali Sonel, bu esnada vatandaşlar ile kucaklaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Sonel'in duygulanması sonrası bazı vatandaşlar da duygulandı.

Yaklaşık 3 yıl 2 aydan bu yana Ordu'da görev yapan Vali Tuncay Sonel, kendisini uğurlamaya gelen kalabalık ile vedalaştıktan sonra şehirden ayrıldı. - ORDU