Vali Osman Varol semt pazarında vatandaş ve pazarcılarla buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Siteler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Varol, sorunların yerinde tespitinin önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Siteler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek vatandaş ve pazarcılarla bir araya geldi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Varol, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri not aldırarak ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüme kavuşturulması için talimat veren Vali Varol, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Pazar esnafıyla da sohbet eden Vali Osman Varol, "Sabahın erken saatlerinden itibaren emek veren, helal kazancın peşinde olan tüm pazar esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

Vali Varol'un ziyaretinden memnuniyet duyan vatandaşlar ve esnaf, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
