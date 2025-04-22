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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnafını Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnafını Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Özel İdare İş Hanı ve Kongre Caddesi çevresindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın genel durumu hakkında bilgi aldı ve taleplerini dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Özel idare iş hanı ve kongre caddesi civarındaki esnafı ziyaret etti.

Beraberinde Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, ile birlikte esnafın genel durumu hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, talep ve önerileri dinledi.

Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette, Vali Çiftçi, esnafa çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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