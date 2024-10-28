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Vali Musa Işın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Musa Işın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Işın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anarak, Cumhuriyetin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en onurlu kazanımı olduğunu vurguladı.

Vali Işın mesajında, Kütahya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli rolüne de dikkat çekti. Atatürk'ün, "Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devletinin temeli burada atıldı" sözleriyle Altıntaş'ta dile getirdiği gibi, Kütahya'nın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna atıfta bulunan Işın, Cumhuriyetin yeni yüzyılında bu mirası daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti. Işın, eğitim, sağlık, ekonomi ve bilim alanlarında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Vali Musa Işın, mesajında ayrıca Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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