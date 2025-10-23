Vali Masatlı, Samandağ'da Esnaf Ziyaretinde Sıcak Anlar Yaşandı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın Samandağ ilçesini ziyaretinde bir esnaf, "Bizi üçüncü kez ziyaret ettiniz, şeref verdiniz ve sefalar getirdiniz. Buyurun ne ikram edeyim size" diyerek Vali Masatlı'yı dükkanına davet etti.

Depremin yıktığı Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremin ardından görevine başlayan Vali Mustafa Masatlı, kentte depremin izlerinin silinmesi için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor. Samandağ ilçesine ziyarette bulunan Vali Masatlı, vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Program esnasında bir esnaf, "Bizi üçüncü kez ziyaret ettiniz, şeref verdiniz ve sefalar getirdiniz. Buyurun ne ikram edeyim size" diyerek Vali Masatlı'yı dükkanına davet etti. Vali Masatlı, esnafa "Senin canın sağ olsun, bir dahaki sefere misafirin olacağım" karşılığını verdi. Samimi görüntülerin oluştuğu ziyaret, vatandaşlar tarafından takdir topladı. - HATAY