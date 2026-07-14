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Konuralp Meşale Spor Okulunda sona doğru

Konuralp Meşale Spor Okulunda sona doğru
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Öz Ağaç-İş Sendikası katkılarıyla yapımı süren Konuralp Meşale Spor Okulu'nda incelemelerde bulundu. Okulun kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

İş Sendikası'nın katkılarıyla yapımı sürdürülen Konuralp Meşale Spor Okulunda sona yaklaşılırken, Düzce Valisi Mehmet Makas çalışmaları yerinde inceledi.

İnşaat alanında gerçekleştirilen ziyarette Vali Mehmet Makas'a, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Sarıgüzel tarafından okulun son durumu hakkında bilgi verildi. Yapımında önemli mesafe kat edilen spor okulunun kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

İncelemelerinin ardından Çamköy Camisi'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nu da ziyaret eden Vali Makas, öğrenciler ve öğreticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan Makas, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Konuralp Meşale Spor Okulu'nun, milli ve manevi değerlerine bağlı, disiplinli, takım ruhuna sahip, sorumluluk bilinci gelişmiş, aidiyet duygusu yüksek ve üretken bireylerin yetiştirilmesine katkı sunacağını belirten Vali Mehmet Makas, projeye destek veren Öz Ağaç-İş Sendikası yönetimine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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