Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıl Dönümünü Kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Polis teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 179'uncu şeref yılını kutlamanın heyecanıyla devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için özverili bir biçimde, üstün bir vazife anlayışıyla görevini sürdüren Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın "Polis Haftası"nı tebrik ediyorum" dedi,

Toplumu oluşturan insanlar için en temel gerekliliğin güvenlik hissi ve bununla beraber yaşayacağı hürriyet duygusu olduğunu belirten Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Modern devlette egemenliğin getirmiş olduğu sınırların varlığı ile bireylerin haklarını muhafaza edip özgürlüklerini sürdürebilmeleri için gücünü yasalardan alarak halkın hakkını korumak, devletlerin en asli görevlerinden birisidir. Tarih boyunca Polis Teşkilatımız, toplum düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek gayesiyle çağın gereklerine uygun şekilde teşkilatlanıp günümüze kadar kurumsal varlığını geliştirerek sürdürmüştür.

Osmanlı Cihan Devleti'nde, 1845 yılında Teşkilat Kanunu'nun (Polis Nizamı) çıkarılmasıyla "polis" kelimesi bugünkü anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Kamu düzenini korumayı amaçlayan kanunlarımızın uygulanmasında, devletimizin demokratik otoritesinin meşrü gücü durumundaki Emniyet Teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir.

Günümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü, taşra birimi olarak 81 il ve tüm ilçelerimizde teşkilatlanmış olup her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini sürdürmekte ve yeni uzmanlık birimlerini oluşturarak konularına göre uzmanlaşmış alt birimlerle kendini sürekli yenilemekte; huzurun, güvenliğin ve kamu düzeninin teminatı olarak toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmaktadır.

Görevini fedakarca yapan Türk Polisi; şanla dolu geçmişinden aldığı ilhamla, gücünü kanunlarımızdan, desteğini de halkımızdan alarak gerektiğinde canını hiçe sayarak terör ve bölücülük başta olmak üzere suç ve suçlulara karşı amansız bir mücadele ortaya koymaktadır.

Gece gündüz demeden milletimizin yanında olan Emniyet Teşkilatımız, kişi haklarının korunup, özgürlüklerin uygun şekilde yaşanması için son derece duyarlı, disiplinli, özverili, hukuki çerçevenin farkında ve her şeyden öte "şefkatle" hareket ederek müşfik bir anlayışla hizmet vermekte ve bu hizmet anlayışını daha da ileri taşımak için gayret göstermektedir.

Polis Teşkilatımızın kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle görevi başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimizi ve merhum gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyor, "Polis Haftası" vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur içerisinde yaşaması, can ve mal güvenliğimizin temini için çalışan emniyet mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum." - ERZURUM