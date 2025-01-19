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Vali Çiftçi, Erzurum'da Kış Sporları Etkinliklerine Katıldı

Vali Çiftçi, Erzurum'da Kış Sporları Etkinliklerine Katıldı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Avrupa Kış Sporları Başkenti etkinlikleri çerçevesinde karda atla orman gezintisi yaptı. Vali, kış sporlarının çeşitliliğiyle dolu dolu geçen etkinlikleri değerlendirdi ve gelecekteki programlar hakkında bilgi verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Avrupa Kış Sporları Başkenti etkinliği kapsamında atla kar safarisi yaptı.

Kayak, kayakla atlama, kayaklı koşu, kar voleybolu, kar bisikleti, buz hokeyi, buz pateni, buz duvarı tırmanışı, curling, gibi kış sporlanın yanında kar raftingi, karda kızak, karda atlı kızak gibi sporlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da kış etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Bugünkü, karda atla orman gezintisinden dolayı Koordinatör Gökhan Hocam'a ve Antrenör Sema Hocam'a teşekkür ederim, çok keyifli ve farklı bir etkinlik oldu benim için. Yarın nasip olursa karda atlı kızak ve kar raftingi programımız olacak. Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum, tüm kış sporları tutkunlarını bekliyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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