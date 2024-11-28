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Vali Çiçek, İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

Vali Çiçek, İl Genel Meclisini Ziyaret Etti
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek 2025 yılı bütçe görüşmeleri hakkında bilgi aldı ve çalışmaların vatandaşların refahına yönelik olduğunu vurguladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Genel Meclisini ziyaret ederek, Meclis Başkan ve üyeleri ile bir araya geldi.

İl Genel Meclis Başkanı Serkan Akbudak ve Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin tarafından karşılanan Vali Çiçek, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi çalışmaları hakkında, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Akbudak, Genel Sekreter Murat Bilal Emin ve Meclis Üyelerinden bilgi aldı.

Mecliste devam eden 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ilimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni eden Vali Çiçek, "Bütün planlamalarımız, yatırımlarımız ve projelerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğunu artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. İlimizin kalkınması, gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için uyum içerisinde çalıştığımız İl Genel Meclis Başkanımıza, Meclis Üyelerimize, Genel Sekreterimiz nezdinde Özel idare çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayısıyla teşekkür ediyorum." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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