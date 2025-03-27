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Vali Aygöl'den Başarılı Sporculara Destek

Vali Aygöl'den Başarılı Sporculara Destek
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Sporcuları tebrik eden Vali Aygöl, hediyelerini takdim ederek desteklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında şehrimizi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleriyle makamında bir araya geldi.

Büyük başarılara imza atan sporcuları tebrik eden Vali Aygöl, onlara hediyelerini takdim ederek desteklerini dile getirdi. Sporcuların azmi ve başarılarından gurur duyduklarını belirten Vali Aygöl, "Sizler, Bilecik'in adını spor alanında en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Elde ettiğiniz zaferler, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, sporcular da kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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