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Vali Aydoğdu, Tercan'da vatandaşlar ve esnafla buluştu

Vali Aydoğdu, Tercan'da vatandaşlar ve esnafla buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, kamu hizmetlerinin verimliliği için görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çeşitli program ve ziyaretler kapsamında gittiği Tercan ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Aydoğdu, iş yerlerini dolaşarak esnafla sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla da bir süre görüşen Aydoğdu, talep ve önerileri dinleyerek kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için vatandaşların görüşlerinin önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaretleri kapsamında ilçenin meşhur dondurmacılarından Bünyamin Yıldırım'ın iş yerine de uğrayan Aydoğdu, Yıldırım'a hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti.

Vali Aydoğdu'nun Tercan ziyaretine il protokolü de eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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