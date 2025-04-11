Vali Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin temizlik çalışmaları hakkında bilgi alarak yeni yapılacak olan otel alanında incelemelerde bulundu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Vali Aydoğdu ilk olarak Ardıçlı Gölü tabanında yapılacak olan temizlik çalışmaları hakkında Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgi aldı. Aydoğdu, daha sonra, yeni yapılacak olan otel alanında incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN