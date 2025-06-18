Vali Aksoy, BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağladı.

BEBKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Bilecik'e giden Vali Aksoy, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerin ardından toplantı gerçekleştirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında diğer BEBKA üyelerin de katılım sağladığı toplantıda çeşitli konularla ilgili değerlendirmede bulunuldu. - ESKİŞEHİR