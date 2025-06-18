Vali Aksoy, BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik'te düzenlenen BEBKA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağladı.
BEBKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Bilecik'e giden Vali Aksoy, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerin ardından toplantı gerçekleştirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında diğer BEBKA üyelerin de katılım sağladığı toplantıda çeşitli konularla ilgili değerlendirmede bulunuldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel