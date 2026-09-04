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Adıyaman Valisi Küçük Esnaflarla Buluştu

Adıyaman Valisi Küçük Esnaflarla Buluştu
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentteki esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnafın kent ekonomisindeki önemine vurgu yapan Vali Küçük, 'Esnafımız, şehrimizin ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir' dedi ve tüm esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar diledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentte faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, şehrin ekonomik ve sosyal hayatının önemli unsurlarından olan esnafları iş yerlerinde ziyaret etti. Esnaflarla sohbet ederek hal ve hatırlarını soran Vali Küçük, ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve talep ile ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretlerde esnafın kent ekonomisindeki önemine dikkat çeken Vali Küçük, "Esnafımız, şehrimizin ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir" dedi.

Alın teri, emeği ve azmiyle Adıyaman ekonomisine katkı sağlayan esnafların kentin ticari hayatına canlılık kattığını belirten Vali Küçük, tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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