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Uzunköprü'de 27 günlük madenci direnişi anlaşmayla sona erdi

Uzunköprü'de 27 günlük madenci direnişi anlaşmayla sona erdi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Özşen Madencilik'te ücret, fazla mesai ve iş güvencesi talepleriyle 27 gündür eylem yapan işçiler ile işveren arasında Edirne Valiliği'nin arabuluculuğunda uzlaşma sağlandı. Protokol kapsamında alacaklar ödenecek, işletme gelirleri denetlenecek ve sendika temsilcilik odası tahsis edilecek.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te ücret, fazla mesai ve iş güvencesi talepleriyle 27 gündür eylem yapan işçiler ile işveren arasında uzlaşma sağlandı. Edirne Valiliği'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından taraflar protokol imzalarken, yer altında açlık grevi yapan madenciler alkışlar ve ıslıklar eşliğinde yeryüzüne çıktı.

Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik'te çalışan ve Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen alacakları ve çalışma şartlarına ilişkin taleplerinin karşılanması için yaklaşık bir ay önce eylem başlatmıştı. Sürecin son günlerinde bazı işçilerin yer altında sürdürdüğü açlık grevi, gece saatlerinde yapılan anlaşmanın ardından son buldu.

Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmelerde işçilerin taleplerinin önemli bir bölümü kabul edildi. Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında, işçilerin ücret, tazminat ve fazla mesai alacaklarının ödenmesi için işçi temsilcileri, İŞKUR yetkilileri, vali yardımcısı ve sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet kurulacak.

Yapılan anlaşmaya göre, şirket bünyesindeki mali işlemler söz konusu heyetin denetiminde yürütülecek. İşletme gelirleri öncelikli olarak çalışanların alacaklarının ödenmesinde kullanılacak. Yakıt, iş güvenliği ekipmanları ve tahkimat malzemeleri dışındaki harcamalar ise denetime tabi olacak.

Protokolde ayrıca iş yerinde temsilci seçimlerinin yapılması ve sendika için temsilcilik odası tahsis edilmesi de yer aldı. Eylem süresince geçen 27 günlük dönemin sigortalılık kapsamında değerlendirileceği ve çalışanların bu süreye ilişkin ücretlerinin ödeneceği belirtildi.

Anlaşmanın ardından üretimin yeniden başlaması kararlaştırılırken, yer altında açlık grevini sürdüren işçiler alkışlar ve sloganlarla maden ocağından çıkarak mücadelelerini kazanımla tamamladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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