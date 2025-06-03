Uzungöl'de Yabancı Kaçak Taşımacılığa Sıkı Denetim

Uzungöl'de Yabancı Kaçak Taşımacılığa Sıkı Denetim
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde yabancı uyruklu kaçak taşımacılık faaliyetlerine karşı jandarma ekipleri müdahale etti. Uzungöl'deki turizmciler, yabancı bir şahsın Arap turistleri kaçak olarak taşımaya çalıştığını bildirerek yasal işlemlerin başlatılmasını sağladı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yabancı uyruklu kaçak taşımacılarla mücadele ediliyor.

Son olarak yabancı uyruklu bir şahsın, şahsi aracıyla Trabzon'dan aldığı Arap turistleri Uzungöl'e getirdiği tespit edildi. Durumu fark eden Uzungöl'deki turizmciler, olayı jandarma birimlerine bildirerek hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağladı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda araç durdurularak gerekli yasal işlemler başlatıldı ve araç bağlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, kaçak taşımacılığın sadece Uzungöl için değil, ülke turizmi için de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özen "Başta Uzungölümüz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında turizm, plansız ve denetimsiz faaliyetlerle zarar görmemelidir. Vergisini ödeyen şoför esnafımızın emeğini, kimse kaçak yollarla gasp edemez. Turizm sezonunda denetimlerin daha da sıklaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu tür yasa dışı girişimlere karşı, tüm esnafımızın duyarlı davranarak durumu zaman kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerekmektedir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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