Uzm. Dr. Karagülle Hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların ataması devam ediyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların ataması devam ediyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yoğun Bakım Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. İnci Vetem Karagülle hasta kabulüne başladı. Öte yandan daha önce eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken diğer eksik yerlerde doktorların göreve başlayacağı belirtildi. - BİLECİK