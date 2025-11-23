Uşak'ta Üreticiler Artan Maliyetler ve Tarım Krizine Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

(UŞAK) - Uşak'ta üreticiler Sol Parti'nin öncülüğünde artan maliyetler, kapanan hayvan pazarları ve tarımda yaşanan krizlere dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi.

Uşak Stadyumu önünden başlayan Üretici Yürüyüşü, Tiritioğlu Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşte yapılan konuşmalarda hükümetin ekonomi ve tarım politikaları eleştirildi.

Uşak Sol Parti İl Başkanı Fikri Mıdık, yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik sorunlara ve tarımdaki çöküşe dikkat çekerek, "Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir yöneticisi olan ülkemizi yöneten iktidar tüm halka zulüm, açlık ve yokluk getirmiştir. Bunu getirirken de tüm toplumu ayrıştırma yoluna gitmiştir. Şu halde bu ülkede yaşayanların tek derdi geçimdir, demokrasidir, insanca yaşamaktır" dedi.

Mıdık, üreticilerin yaşadığı ağır maliyet baskısına ilişkin ise, "Üretim zamanı fakat üreticilerimiz girdiler çok ağır geldiği için üretmekte zorluk çekiliyor. Ürettiklerini de satarken çok zarar ediyor ve üretici tasfiye edilmektedir. Üreticilerimiz çarın ve tekelcilerin eline teslim edilmiştir. Bunun için tek yolumuz birleşip mücadele etmek. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

"AKP hükümeti çiftçiyi hayvancıya, hayvancıyı köylüye düşürmekte"

Yürüyüşte söz alan üretici Ali Yavuz, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara değinerek, şunları söyledi:

"AKP hükümeti çiftçiyi hayvancıya, hayvancıyı köylüye düşürmekte ve düşürmeye devam ediyor. 81 ilde şu durumda hayvan pazarları şap hastalığından dolayı kapatılmış durumda. Biz hayvanlarımızı meraya çıkaramıyoruz, çıkardığımız zaman tutanak tutulup 140 bin lira para cezası verilmekte. Tarım İl Müdürlüğüne gidiyoruz 150-200 tane veteriner varken bizim götürdüğümüz hasta kuzuyu, koyunu 'bakmıyoruz, özel veterinere gideceksiniz' diye yönlendiriyorlar. Bizden paralar gidiyor."

Yavuz, desteklemelerde de üreticinin mağdur edildiğini anlatarak, "Hayvancılığı teşvik ediyoruz diyorlar, para veriyoruz diyorlar; hayır, yalan. Ancak oğlağa ve kuzuya veriyorlar, hayvan başına 100 lira. Ama bu parayı alabilmemiz için koyun birliğine üye olmak zorundayız. Bu birlik bizden hayvan başına 20 lira para alıyor. Veteneriner aşıya geldiğinde vurduğu iğnenin parasını bizim üzerimize yatan desteklemelerden tahsil ediyor. Hepimiz mağdur durumdayız" dedi.

Sol Parti Tarım Grup Sözcüsü Mahmut Uludağ ise tarım politikalarının "ithalata dayalı şirket tarımcılığı" olduğunu söyleyerek, bunun sadece üreticileri değil, tüketicileri de mağdur ettiğini belirtti.

Uludağ, Kışladağı madeninin kapatılması gerektiğini anlatarak, "Ne kadar kuyu kazarsak kazalım, ne kadar göletleri Uşak'a bağlarsak bağlayalım, hiçbir zaman Uşak'ın su sorunu çözülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Köylerin yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayan Uludağ, "Yeni bir köy talebimiz olmalı; okulları olan, sağlık ocağı olan, hemşiresi olan bir köy talebi" dedi.

"Emeğimizi sattılar"

Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen de "hükümetin ülkenin her bir değerini tek tek vatan diye, millet diye, din diye satılığa çıkardıklarını" belirterek, "Bu ülkenin kaynaklarını sattıkları yetmedi; havamızı, suyumuzu, nefesimizi sattılar. Emeğimizi sattılar. Tarikatı, cemaatiyle hepsi ceplerini doldurmuş vatan hainleridirler" dedi.

İşleyen, mücadelenin birleşik yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir kurtarıcı aramayacağız. Kimseden hiçbir şey beklemeyeceğiz. Geleceği kendi ellerimize alarak, birleşerek kendi ellerimizle bu ülkeye sahip çıkacağız. Yolumuz açık olsun. Kavgamız sürekli, birleşik ve kurtuluşa kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.