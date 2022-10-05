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Üniversitede KADES Uygulaması Tanıtıldı

Yerel Haberler

Üniversitede KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kilis'te üniversiteli kız öğrencilere, cep telefonlarına indirilen Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) anlatıldıİl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinden Komiser Yardımcısı Muhammed Temizkan ve Polis Memuru Ümmü Gülsüm Yurdagül, Kilis 7 Aralık...

Kilis'te üniversiteli kız öğrencilere, cep telefonlarına indirilen Kadın Acil Destek uygulaması ( Kades ) anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerinden Komiser Yardımcısı Muhammed Temizkan ve Polis Memuru Ümmü Gülsüm Yurdagül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüslerinde KADES uygulamasını anlattı. Kadınların günlük hayatta maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek ve kadınların güvenlik güçlerinden en kısa sürede yardım alabilmelerini sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının vatandaşlar arasında yaygınlaştırılması ve cep telefonlarına kurulmasının sağlanması, farkındalığının artırılması amacıyla tanıtım gerçekleştirildi.

Yurdagül, akıllı telefon uygulama mağazalarından KADES indirilmesinin ardından kimlik numarası ile sisteme kayıt olunduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularından gelen aktivasyon koduyla aktif hale gelen uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesinin sağlanabildiğini aktardı. Öğrencilerin, uygulamayı indirmeleri hususunda teşvik etti.

Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık eğitimlerinde ise erkek öğrencilere yönelik "Kadına El Kalkamaz" konulu seminer verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis KADES Yerel Haberler

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