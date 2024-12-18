Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Fikir Alışverişi

Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Fikir Alışverişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANASİAD üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi yetkilileri ile üniversite-sanayi işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu. ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, güven ortamının oluşturulmasının önemine değindi.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci'yi ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, üniversite ve sanayi işbirliği alanında neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ANASİAD Yönetin Kurulu Üyeleri; Erdoğan Öner, Ali Kamil Göral, Sadiye İnal, Burcu Külçeve Tolga Gürel'in de hazır bulunduğu ziyarette ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, üniversite-sanayi işbirliğinin hem Türkiye'nin hem de Bursa'nın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Birkan, "ANASİAD olarak, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba harcıyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Sağlıklı bir işbirliği için güven ortamının oluşturulması şart" dedi.

"Güvensizlik ortadan kalkmalı"

Hakan Birkan, iş dünyası ile üniversiteler arasında yaşanan güvensizliklerin süreci olumsuz etkilediğini belirterek, "Sanayiciler ve akademisyenler, yeni buluşlarının ifşa olacağı endişesini taşıyor. Bu durum, işbirliğinin önündeki en büyük engellerden biridir. Güven ortamını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Üniversitelere yaptığımız ziyaretlerimizin amaçlarından biri de bu" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin rolü ve küresel ekonomide işbirliğinin önemi

Hakan Birkan, teknoloji üretimi ve pazarlama kapasitesinin kalkınmış ülkeler için ortak bir özellik olduğuna işaret etti. Birkan, "Bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Küresel pazarda ayakta kalmak için işletmelerin bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesi ve üniversitelerle işbirliği yapması artık kaçınılmaz. Bu işbirliği, sadece işletmelere bilgi transferi sağlamakla kalmayacak, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesinin yolunu açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Cafer Çiftci: İşbirliğine açığız

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftci, "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak iş dünyasıyla uyum içinde çalışmalara her zaman açık olduk. Sanayiyle daha fazla işbirliği yaparak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunun kolay bir süreç olmadığını belirten Birkan ve Çiftci, karşılıklı güven ve ortak hedeflerle bu alanda daha fazla ilerleme sağlanabileceği belirterek bu tür ziyaretlerin sürece olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
img

Söylediklerinden pişman olup Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı
img

Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk - Galatasaray sözleri ne? Real Madrid Pachuca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Pachuca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda? Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.