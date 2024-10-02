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Üniversite Öğrencileri Narman'da Coşkulu Karşılandı

Üniversite Öğrencileri Narman'da Coşkulu Karşılandı
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Narman Gençlik Merkezi ve Yerel Eylem Grubu'nun işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, GSB Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Peri Bacaları eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Dilek balonlarıyla gökyüzüne bıraktıkları hayalleri, uzay çadırı ile süslenen festivalde gençlerin kaynaşması sağlandı.

Üniversite eğitimi için Narman'a gelen ve GSB Yurtlarında barınan öğrenciler, Kırmızı Periler Diyarında coşkulu karşılandı. Narman Gençlik Merkezi ile Yerel Eylem Grubu'nun işbirliği ile organize edilen etkinlikte Üniversite öğrencilerinin kaynaşması sağlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Narman Gençlik Merkezi ile Narman Yerel Eylem Grubu'nun işbirliği ile yapılan etkinlikte Üniversite öğrencilerinin uyum programı kapsamında kaynaşması sağlandı.

Kırmızı Peri Bacalarının gece güzelliğini izleyen gençler ve Üniversite öğrencileri, önce uzaya sonra hayallere daldı. Gençler, dilek balonlarını Peri Bacaları'nın büyüleyici atmosferinde gökyüzüne bıraktılar.

Onlarca balon gece gök yüzüne bırakıldı

Narman peri bacalarında düzenlenen etkinlik kapsamında, onlarca balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzü ile birlikte ışıkların ayrı bir güzellik oluşturduğu Peri bacaları, görülmeye değer görüntülere ev sahipliği yaptı.

Uzay çadırı kuruldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Narman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Erzurum Gençlik Merkezi de 'Uzay Çadırı' açtı.

Oldukça büyüleyici ortamda gerçekleşen Gençlik Festivali'nde, davetliler, 'Uzay Çadırı' ile adeta kısa süreli bir uzay yolculuğu yaptı. Havanın karardığı anlarda Peri Bacalarının gece güzelliğini izleyen gençler, önce uzaya sonra hayallere daldı. Gençler, daha sonra ise dilek tutup dilek balonlarını Peri Bacaları'nın büyüleyici atmosferinde gökyüzüne bıraktı. Işık saçan balonların Gökyüzünde peri bacaları ile aynı karede yer alan görüntüleri, izleyenleri büyüledi.

Alkışlar Narman Gençlik Merkezi ile Yerel Eylem Grubu'na

GSB Narman Yurtlarında barınan ve üniversite öğrenimi gören gençler için son yılların en görkemli karşılama töreni yapılırken, Narman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tuğrul Vuranay ile Gençlik Liderleri Meryem Karabacak Tunçkılıç ile Yusuf Dikilitaş da öğrenciler ile uyum programı kapmasında yakından ilgilendiler. Gençlik Liderleri Meryem Karabacak Tunçkılıç ile Yusuf Dikilitaş destekleri için Narman Yerel Eylem Grubuna da teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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