Haberler

Muğlalı gençler Bulgaristan'ta Avrupa birliği projesine katıldı

Muğlalı gençler Bulgaristan'ta Avrupa birliği projesine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin Avrupa Birliği destekli bir projeyle Bulgaristan'da uluslararası eğitim programına katılmalarını sağladı. Programda gençler, katılım ve aktif vatandaşlık konularında bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin uluslararası deneyim kazanmalarını ve aktif yurttaşlık bilinci geliştirmelerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda merkezin gönüllü gençleri, Avrupa Birliği destekli bir gençlik projesi kapsamında Bulgaristan'ın Bansko şehrinde düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı.

Gerçekleştirilen proje ile gençlerin gençlik fırsatları, gençlik katılımı, aktif vatandaşlık ve demokratik süreçlere katılım konularında bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitim programı süresince farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelen gönüllüler; atölye çalışmaları, grup tartışmaları, interaktif oyunlar ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla deneyim paylaşımında bulundu.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda, Avrupa Birliği'nin sunduğu gençlik projeleri, Erasmus+ ve ESC fırsatları, yerel ve uluslararası düzeyde gençlik katılımını artırma yöntemleri ele alındı. Ayrıca gençlerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını teşvik eden iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve katılımcıların kendi yerel çalışmalarında kullanabilecekleri proje fikirleri geliştirildi.

Kültürlerarası etkileşimin ön planda olduğu programda, farklı ülkelerden gelen gençler arasında dayanışma, iş birliği ve kültürel anlayış güçlendirildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenen proje sayesinde gönüllü gençler hem farklı kültürleri tanıma hem de uluslararası gençlik çalışmaları konusunda vizyonlarını geliştirme imkanı buldu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür projelerin gençlerin öz güvenlerini artırdığını, sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağladığını ve yerelden uluslararası düzeye aktif bireyler olarak yetişmelerini desteklediğini belirtti. Projeye katılan gönüllü gençlerin, edindikleri bilgi ve deneyimleri Menteşe'de yürütülen gençlik çalışmalarına aktararak daha fazla gence ulaşması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
title