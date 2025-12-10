Muğlalı gençler Bulgaristan'ta Avrupa birliği projesine katıldı

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin uluslararası deneyim kazanmalarını ve aktif yurttaşlık bilinci geliştirmelerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda merkezin gönüllü gençleri, Avrupa Birliği destekli bir gençlik projesi kapsamında Bulgaristan'ın Bansko şehrinde düzenlenen uluslararası eğitim programına katıldı.

Gerçekleştirilen proje ile gençlerin gençlik fırsatları, gençlik katılımı, aktif vatandaşlık ve demokratik süreçlere katılım konularında bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitim programı süresince farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelen gönüllüler; atölye çalışmaları, grup tartışmaları, interaktif oyunlar ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla deneyim paylaşımında bulundu.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda, Avrupa Birliği'nin sunduğu gençlik projeleri, Erasmus+ ve ESC fırsatları, yerel ve uluslararası düzeyde gençlik katılımını artırma yöntemleri ele alındı. Ayrıca gençlerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını teşvik eden iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve katılımcıların kendi yerel çalışmalarında kullanabilecekleri proje fikirleri geliştirildi.

Kültürlerarası etkileşimin ön planda olduğu programda, farklı ülkelerden gelen gençler arasında dayanışma, iş birliği ve kültürel anlayış güçlendirildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenen proje sayesinde gönüllü gençler hem farklı kültürleri tanıma hem de uluslararası gençlik çalışmaları konusunda vizyonlarını geliştirme imkanı buldu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür projelerin gençlerin öz güvenlerini artırdığını, sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağladığını ve yerelden uluslararası düzeye aktif bireyler olarak yetişmelerini desteklediğini belirtti. Projeye katılan gönüllü gençlerin, edindikleri bilgi ve deneyimleri Menteşe'de yürütülen gençlik çalışmalarına aktararak daha fazla gence ulaşması hedefleniyor. - MUĞLA