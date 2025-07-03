Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Eğitimi Konya'da Gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Eğitimi basın günü Konya'da gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim basın günü düzenlendi. 30 uluslararası, 45'i Milli unsurlar olmak üzere, 75 hava ve deniz unsuru ile ve binden fazla personel bu eğitimde görev alırken, bu yılki eğitim, modern, dinamik ve çok boyutlu harekat ortamı esas alınarak planlandı. Senaryolarda ileri hava savunma sistemleri ve asimetrik tehditler yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki eğitimde Azerbaycan, Macaristan, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO AWACS unsurları yer alırken, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya ise gözlemci statüsünde katıldı. Eğitime; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, F-16, KC-135R, E-7T HİK, ANKA-S, Akıncı İHA, F-4E/2020, CN-235 uçaklarıyla katıldı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 3 fırkateynle eşlik etti. ABD, 12 adet F-16, Azerbaycan 2 adet SU-25, Katar 3 adet Eurofighter, Macaristan 3 adet JAS-39, Suudi Arabistan 6 adet F-15, Ürdün 3 adet F-16, NATO'a 1 adet E-3A Awacs uçağıyla tatbikatta yer aldı. Burada konuşan 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, "Anadolu Kartalı yalnızca bir eğitim değildir. Aynı zamanda bölgesel istikrarı korumaya dönük çok uluslu bir irade beyanıdır. Bu yolda farklı ülkelerden hava kuvvetleri unsurlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim birçok ülkeyi bünyesinde barındıran kritik bir aşamaya ulaşmıştır" dedi.

Anadolu Ankası-25 Eğitimini çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip etti. - KONYA