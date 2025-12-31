Haberler

Uludağ'da yılbaşı heyecanı...Rezervasyonlar doldu, pistler hazır

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi Uludağ, 2026 yılına merhaba demek isteyen tatilcilerle dolup taştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95’i geçerken, lüks konaklama ücretleri 20 bin TL'den başlamaktadır. Yılbaşı için yoğun bir kar yağışı bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, 2026 yılına "merhaba" demek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Zirvede kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşırken, otellerdeki doluluk oranları şimdiden yüzde 95'i aşmış durumda. Bursa'nın beyaz incisi, yeni yılı karşılamak için hem yerli hem de yabancı turistlerin bir numaralı tercihi oldu.

Yeni yıl tatilinin hafta içine denk gelmesine rağmen Uludağ'daki tesisler, haftalar öncesinden doldu. Otel işletmecileri, özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüze 15'lik bir artış olduğunu belirtiyor.

Bir gecelik eğlencenin bedeli 20 bin TL'den başlıyor

Uludağ'da yılbaşı gala programları dahil bir gecelik kişi başı konaklama ücretleri ortalama 20 bin TL seviyelerinden başlıyor. Lüks otellerde ise 4 kişilik bir ailenin 3 günlük tatil maliyeti 85-90 bin TL bandına kadar yükseliyor. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki artışın maliyetler ve yüksek talep kaynaklı olduğunu vurguluyor.

Kar sevinci ve kayak pistleri

Meteorolojiden gelen kar yağışı müjdesi, kayak tutkunlarını sevindirdi. Pistlerdeki kar kalınlığı kayak yapmaya uygun hale gelirken, oteller yapay karlama makinelerini de hazırda tutuyor. Yılbaşı gecesi zirvede yoğun bir kar yağışı beklenmesi, "kartpostallık" bir yeni yıl hayali kuranları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Ulaşım ve güvenlik alarmı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, Uludağ yolunda önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre yolu açık tutmak için çalışırken, zincirsiz araçların zirveye çıkışına izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Ayrıca Teleferik A.Ş., yılbaşı gecesi yaşanacak yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

Uludağ'a olan ilgiden memnun olan otel yetkilileri; "Uludağ sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin vitrini. Bu yıl talepler bizi çok mutlu etti. Misafirlerimize hem güvenli hem de unutulmaz bir kar festivali tadında yılbaşı yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
