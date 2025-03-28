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Uludağ'daki Yangında Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

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Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın ardından 4 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı.

(BURSA) - Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili 4 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de dün sabah saatlerinde çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı.  Soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı böylelikle 5'e yükseldi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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