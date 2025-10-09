Uludağ'da Mevsimin İlk Karı Dağcıları Sevindirdi

Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da mevsimin ilk karı için zirveye tırmanış gerçekleştirdi. Sezonun ilk karının yağmasıyla Uludağ'ın zirvesinin beyazlara büründüğü dikkat çekti.

Bursa Yıldırım Dağcılık Kulübü ile Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri Uludağ'ın 2543 metrelik zirvesine kış sezonunun tırmanışını gerçekleştirdi. 2543 metrelik zirveye fırtına ve kar yağışı altında yürüyen dağcılar sezonun ilk kar yağışını kutladı.

İki barajın tamamen kuruduğu, su kesintilerinin yaşandığı şehirde kar yağışı da dağcılar ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Cumartesi gecesi de hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle zirvede yeniden kar yağışı bekleniyor.

Uludağ'da dün gece hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, otelciler de hazırlıklarına başladı. Kar yağışının barajlara etkisinin olabileceği, önümüzdeki cumartesi günü yüzde 60 oranında yağmur beklendiği Bursa'da tahminler haftaya Çarşamba ve Perşembe günlerinin de yağışlı olacağını gösteriyor. - BURSA